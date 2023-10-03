14 % ارتفاع حالات الإفلاس في السويد الشهر الماضي

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

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أظهرت بيانات وكالة الاستعلام الائتماني السويدية «يو.سي» ارتفاع عدد حالات الإفلاس في السويد بـ 14 % خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بالعام السابق، متأثراً بالركود في قطاعات التشييد والفنادق والمطاعم.

وقالت الرئيس التنفيذي لوكالة «يو.سي»، جابرييلا جورانسون، في بيان، «ما نشهده الآن خلال سبتمبر هو تطور مخيف، حيث بدأت مستويات الإفلاس المرتفعة في الاستقرار»، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وتوقعت جورانسون حدوث مخاطر حقيقية على سوق العمل وزيادة البطالة نتيجة لارتفاع عدد حالات الإفلاس.

وأضافت جورانسون أن أكثر من 3 آلاف موظف في قطاع التشييد وحده فقدوا وظائفهم نتيجة لإفلاس الشركات.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن بيانات الشهر الماضي أظهرت ارتفاع عدد حالات الإفلاس في السويد للمرة الرابعة عشرة على التوالي، حيث قادت قطاعات صالات الرياضة وتجارة التجزئة والعقارات الزيادة في حالات الإفلاس.

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