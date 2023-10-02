«سيتي جروب» يتوقع انهيار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل

المصدر: نيويورك - (د ب أ)

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من المتوقع أن ينهار سعر خام برنت ليصل إلى مستوى 70 دولاراً للبرميل في العام المقبل، مع عودة السوق العالمية إلى تسجيل فائض، بحسب ما قاله بنك الاستثمار الأمريكي «سيتي جروب».

وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء، بأنه من المتوقع أن يتأرجح الرصيد من سحب 1.5 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2023 إلى 0.2 مليون برميل يومياً كحد أدنى في هذا الربع، وسيرتفع بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً على مدار عام 2024 كله.

ويعكس التحول «دخول المزيد من النفط إلى السوق»، بحسب ما قاله محللون، من بينهم إد مورس، في تقرير ربع سنوي للسلع العالمية.

وسيصل متوسط سعر خام برنت إلى 82 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع من عام 2023، ثم إلى 80 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من عام 2024، ثم 73 دولاراً خلال الربع الثاني، و74 دولاراً في الربع الثالث، و68 دولاراً في الربع الرابع.

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