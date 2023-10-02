مؤشر مديري المشتريات في إيطاليا يتراجع للشهر السادس على التوالي في سبتمبر

المصدر: لندن - (د ب أ)

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سجل مؤشر مديري المشتريات في إيطاليا تراجعاً في سبتمبر الماضي، للشهر السادس على التوالي، ما يشير إلى ركود صناعي عميق، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن المؤشر سجل 46.8 في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 45.4 في أغسطس. وعلى الرغم من أن المؤشر أظهر تحسناً، وتجاوز توقعات الاقتصاديين، فإنه ما زال أقل من مستوى 50، ما يشير إلى انكماش القطاع الصناعي.

وقال طارق كمال شاودري الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري «يبدو أن الاقتصاد الصناعي الإيطالي وقع في دائرة ركود عميق، بدون طريق للخروج».

وأضاف «الطلبات الجديدة، المحلية والدولية تتقلص، حتى التوقعات بالنسبة للإنتاج في المستقبل، جاءت أقل من المتوسط على المدى الطويل».

من جهة أخرى، أعلن مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي قبل يومين، أن معدل التضخم في إيطاليا تراجع خلال الشهر الحالي إلى 5.3 % سنوياً، مقابل 5.4 % في أغسطس الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ يناير 2022، عندما سجل 4.8 %.

وبلغ معدل التضخم في إيطاليا، وفقاً للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي، 5.7 % خلال الشهر الحالي، مقابل 5.5 % خلال شهر أغسطس 2023.

وأظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تقلص 0.4 % في الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول، وانكمش قطاع التصنيع في أغسطس لخامس شهر. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.6 % على أساس فصلي، في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

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