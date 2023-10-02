بتكوين تبدأ شهر المكاسب على ارتفاع لأعلى مستوى في 6 أسابيع

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

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قفز سعر بتكوين إلى أعلى مستوياته في 6 أسابيع بفضل انتعاش التدفقات الداخلة إلى العملة المشفرة في مستهل تداولات شهر أكتوبر، وهو الشهر الذي يشهد عادةً مكاسب ملحوظة في الرمز المميز.

كما صعدت العملات المشفرة الأصغر حجماً، بما في ذلك إيثريوم ولايتكوين وسولانا. وجاء هذا الصعود فيما يترقب المتداولون محاكمة سام بانكمان فريد، مؤسس بورصة العملات المشفرة المفلسة «أف تي إكس»، التي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء.

وقالت كارولين مورون، المؤسسة المشاركة لشركة سيولة مشتقات الأصول الرقمية «أور بت ماركتس» في سنغافورة: «يبدو أن هناك مشتريات كبيرة للعملات المشفرة، مدعومة على الأرجح ببداية ربع محاسبي جديد، كما تفاقمت التقلبات الناتجة عن ذلك بسبب شح السيولة في نهاية الأسبوع».

وأضافت أنه من المتوقع استمرار هذا الارتفاع حتى نهاية أكتوبر، وهو شهر إيجابي عادةً لأسواق العملات المشفرة، حيث يُتوقع صمود مستوى المقاومة الرئيسي الجديد لبتكوين عند 30 ألف دولار.

ارتفعت بتكوين بنحو 3.9% إلى 28173 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 17 أغسطس الماضي. كما صعد الرمز بنسبة 4.1% في سبتمبر، لكنه انخفض بنسبة 11% في الربع الأخير. وحققت بتكوين مكاسب في كل شهر أكتوبر على مدار السنوات الأربع الماضية.

وقال هايدن هيوز، المؤسس المشارك لمنصة التداول الاجتماعي «ألفا إمباكت»، إن الارتفاع عزز أيضاً توقعات موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على مقترحات إنشاء صناديق استثمار متداولة في بتكوين، والتي قدمتها شركة «بلاك روك»، رغم أن الهيئة التنظيمية أرجأت القرار الأسبوع الماضي.

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