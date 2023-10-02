الأسهم الأوروبية تستهل الربع الرابع على مكاسب.. واليابانية تتراجع

المصدر: عواصم - (رويترز)

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استهلت الأسهم الأوروبية الربع الأخير من عام 2023 على تحقيق مكاسب متواضعة بعدما تجنبت الولايات المتحدة الدخول في إغلاق حكومي، فيما يترقب المستثمرون بيانات نشاط المصانع للحصول على مؤشرات حول أداء الشركات في منطقة اليورو.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بعدما أنهى الربع الثالث منخفضاً نحو 2.5% يوم الجمعة.

وقفزت العقود الآجلة في وول ستريت بعدما أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون تمويل مؤقت في وقت متأخر من يوم السبت، مما أدى إلى تجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال عقد من الزمن.

وينتظر المستثمرون بيانات النشاط الصناعي في منطقة اليورو المرتقبة اليوم.

وصعد سهم فيفاندي 3.3% بعدما رفع بنك باركليز توصيته لسهم شركة الإعلام الفرنسية إلى كونه يستحق أعلى من قيمته الحالية.

وارتفع سهم بي.أيه.إي سيستمز 2.1% بعدما أبرمت بريطانيا مع شركة الصناعات الدفاعية عقداً بقيمة أربعة مليارات جنيه إسترليني (4.89 مليارات دولار) في إطار برنامج أوكوس الأمني مع أستراليا والولايات المتحدة لتصنيع غواصات هجومية.

اليابان

تخلى المؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضاً مع بيع المستثمرين للأسهم وسط مخاوف تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة.

وهبط المؤشر نيكاي 0.31% ليغلق عند 31759.88 نقطة، بعد أن قفز بما يصل إلى 1.7% في وقت سابق من الجلسة.

كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مساره ليغلق منخفضاً 0.39% عند 2314.44 نقطة.

وأظهر مسح للبنك المركزي الياباني تحسن ثقة الشركات الكبرى غير العاملة في مجال الصناعات التحويلية في الربع الثالث إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ 1991، عندما كانت اليابان تشهد فقاعة في قيمة الأصول، في حين أبقت الشركات على خطط إنفاق قوية وواجهت قلة في الأيدي العاملة.

وواصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية الارتفاع، مع وصول عائدات السندات لأجل عشر سنوات إلى مستوى مرتفع جديد منذ سبتمبر 2013. ودفع ذلك بنك اليابان إلى الإعلان عن شراء المزيد من السندات.

وتراجع سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صنع الرقائق 1.27%، ليسبب أكبر خسارة للمؤشر نيكاي. كما هبط سهم مجموعة سوفت بنك 1.34%.

وقفز مؤشر القطاع المصرفي 1.24% ليسجل أفضل أداء بين 33 مؤشراً صناعياً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

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