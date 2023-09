«أوول أوڤ مي» عطر نارسيسو رودريغيز الجديد

المصدر: دبي - البيان

تكتب عطور نارسيسو رودريغيز فصلاً جديداً، إيذاناً بعصر جديد وجريء لدار العطور، وذلك بعد عشرين عاماً من إطلاق فور هير for her، العطر الذي غيّر مشهد صناعة العطور الحديثة إلى الأبد، وتقدم عطر أوول أوڤ مي all of me، وهو عطر متألق برّاق يعيد تفسير الأنوثة لجيل جديد تماماً.

احتفالاً بالفردية والتعبير عن الذات، ومنذ البداية، ورؤية نارسيسو رودريغيز للعطر واضحة لا لبس فيها، سيكون عطراً زهورياً ذا أثر فريد من نوعه. فكرة الوردة كانت دائماً هوساً ملازماً له، وأصبحت هذه الزهرة – الزهرة الأكثر أيقونية في صناعة العطور - نقطة الانطلاق للرائحة.

يقول المصمم: «لطالما حلمت بوردة، أجمل وردة على الإطلاق، لكنها بقيت وردة مجردة». اختار امرأتين موهوبتين ومبدعتين لصياغة العطر، هما مبدعتا العطور الشهيرتان دورا باغريش، ودافني بوجي. من خلال التعاون الوثيق، عمل الثلاثة معاً لابتكار رائحة تعيد إبداع عائلة العطور الزهورية بالكامل. تماماً كما قدم عطر فور هير for her أسلوباً جديداً من عطور الشيبر قبل عشرين عاماً.

