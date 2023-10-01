30 % نمواً متوقعاً في أسعار الغرف والشقق الفندقية بدبي الشتاء المقبل

المصدر: دبي - سيد صالح

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من المتوقع أن تشهد الغرف الفندقية في دبي ارتفاعاً في أسعارها خلال الشتاء المقبل بين 20 - 23 %، بينما ترتفع هذه النسب حتى تصل إلى 30 % في حالة الشقق الفندقية بدبي، كونها خيار الإقامة الأكثر شعبية بين السياح القادمين إلى الإمارة في أفواج.

وبحسب توقعات صادرة عن مسؤول بشركة «أورانوس ترافيل» للسياحة بدبي، ونشرتها «بلومبرغ» ، فإن دبي تستعد لاستقبال شتاء سياحي مزدحم بالزوار، في ظل طلب متزايد من السياح، فضلاً عن روزنامة مليئة بالفعاليات العديدة المتنوعة.

وتذهب التوقعات إلى أن فنادق دبي ستعادل خلال الشتاء المقبل أرقام الزوار التي اعتادت استقبالهم خلال موسم الشتاء في فترة ما قبل تفشي جائحة «كوفيد 19»، مدعومة بحجوزات كبيرة من الهند وأوروبا.

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