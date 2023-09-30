القبض على أحد مؤسسي صندوق عملات مشفرة وسجنه في سنغافورة

المصدر: أ ف ب

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اعتُقل أحد مؤسسي صندوق التحوط في العملات المشفرة المنهار ثري آروز كابيتال في سنغافورة وأودع السجن أربعة أشهر، وفقاً للجهة القائمة على تصفية الشركة.

وكانت الشركة، ومقرها في سنغافورة، قد تقدمت، العام الماضي، بطلب لإشهار إفلاسها، بعدما منيت بخسائر إثر عمليات بيع واسعة للأصول راهنت عليها وسط انخفاض الأسعار في أسواق العملات المشفرة.

وقالت شركة تينيو، المكلفة إدارة عملية تصفية ثري آروز، في بيان، في ساعة متأخرة أمس، إن سو تشو اعتقل في مطار شانغي بسنغافورة أثناء محاولته مغادرة المدينة.

وجاء اعتقاله بعد أن قالت شركة تينيو إنها حصلت على أمر إحالة هذا الأسبوع بحق تشو لعدم امتثاله لتحقيقاتها في إفلاس الشركة.

وقالت تينيو إن «أوامر الحبس الصادرة عن محاكم سنغافورة حكمت على السيد تشو بالسجن لمدة أربعة أشهر».

وأضافت أن شريكه المؤسس كايل ديفيز حُكم عليه أيضاً بالسجن أربعة أشهر، لكن «مكان وجوده لا يزال مجهولاً في هذا الوقت».

وأوضحت تينيو أن السلطة النقدية في سنغافورة كانت قد منعت الرجلين «من القيام بأنشطة استثمارية منظمة لمدة تسع سنوات لكل منهما».

يحاول المصفي، الذي أوكلته محكمة في الجزر العذراء البريطانية إدارة عملية الإفلاس، استرداد أصول ثري آروز وتحقيق عوائد لدائنيها بعد إفلاس الشركة.

ومع ذلك، فقد اتهمت مؤسسة التصفية تشو وديفيز بعدم التعاون مع جهود إعادة الأموال وعدم تقديم معلومات طوعاً.

وفي تقرير في صحيفة «نيويورك تايمز» في يونيو، قال الرجلان إنهما كانا مسافرين منذ انهيار صندوق التحوط، بما في ذلك إلى جزيرة بالي الإندونيسية حيث كانا يمارسان رياضة ركوب الأمواج والتأمل. ولم ترد شرطة سنغافورة على الفور على طلب للتعليق.

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