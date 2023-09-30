نمو النشاط الصناعي في الصين للمرة الأولى منذ مارس

المصدر: بكين - د ب أ

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عاد النشاط الصناعي الصيني مجدداً لتحقيق نمو، وذلك للمرة الأولى خلال ستة أشهر.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، اليوم، بارتفاع مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع الرسمي إلى 50.2 نقطة من 49.7 نقطة في أغسطس.

كما ارتفع أحد مؤشرات النشاط غير الصناعي - التي تسجل نشاط قطاعي الخدمات والبناء - إلى 51.7 نقطة من 51 نقطة في أغسطس.

ويأمل المستثمرون والمحللون العثور على ما يشير إلى أن تدابير التحفيز التي اتخذتها الصين أخيراً سوف تعزز التعافي الاقتصادي الذي كان صعباً العام الجاري نظراً لضعف ثقة المستهلكين والشركات وأزمة عقارات جارية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وإلى جانب تخفيف السياسة النقدية، شهدت البلاد ارتفاعاً في اقتراض الحكومات المحلية من أجل مشروعات البنية التحتية فيما تبحث السلطات عن سبيل لدعم النمو.

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