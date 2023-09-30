عطلة صينية تدعم الطلب على النفط

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط، أمس، مسجلة مكسباً أسبوعياً بنحو 3% بفضل شح الإمدادات الأمريكية والتوقعات بزيادة الطلب على الوقود في الصين خلال عطلة الأسبوع الذهبي.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.31 دولار، أو 1.43 %، إلى 93.02 دولاراً للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر التي حل أجلها أمس 88 سنتاً، أو 0.92 %، إلى 96.26 دولاراً . وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 97 سنتاً، أو 1.04 % إلى 94.07 دولاراً.

وتلقت الأسعار دعماً من شح الإمدادات الأمريكية مع وصول المخزون في كوشينج بولاية أوكلاهوما إلى أدنى مستوى بالفعل منذ يوليو 2022.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الوقود في الصين مع بدء عطلة الأسبوع الذهبي ولمدة أسبوع.

ومن المتوقع أن يزيد السفر الداخلي الطلب على الوقود أيضاً، إذ تظهر بيانات على تطبيق للطيران أن متوسط عدد الرحلات اليومية المحجوزة أعلى بمقدار الخمس مقارنة بالأسبوع الذهبي في عام 2019 قبل تفشي فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 89.85 دولاراً في الربع الأخير من العام الجاري، و86.45 دولاراً العام المقبل، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء 42 خبيراً اقتصادياً ونشرته أمس.

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