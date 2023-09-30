التضخم بمنطقة اليورو في سبتمبر يتراجع لأدنى مستوياته خلال عامين

المصدر: بروكسل - أ ف ب

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سجل المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو خلال سبتمبر تراجعاً إلى أدنى مستوياته خلال عامين، على ما ذكرت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي.

وارتفعت أسعار الاستهلاك في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، بمعدل سنوي بلغ 4.3 %، بحسب بيانات يوروستات، في أدنى معدلاتها منذ أكتوبر 2021.

وكانت توقعات محللين جمعتها مؤسسة فاكتسيت المالية ذكرت أن التضخم سيتباطأ وصولاً إلى 4.5 % في سبتمبر. ويتراجع التضخم بشكل مطرد منذ وصل إلى ذروته عند 10.6 % في أكتوبر 2022 على وقع التداعيات الكبيرة لأزمة أوكرانيا، في أنحاء أوروبا. ومع ذلك يظل هذا الرقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 %.

وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عدة مرات لكبح جماح التضخم الشديد، لكن التداعيات تطال جميع نواحي اقتصاد منطقة اليورو.

وستعزز بيانات الجمعة آمال المستثمرين في أن يوقف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، مع ضعف اقتصاد منطقة اليورو، وتزايد المخاوف بشأن الأعباء على الأسر والشركات نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض. كذلك تباطأ التضخم الأساسي من 5.3 % في أغسطس إلى 4.5 % في سبتمبر.

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