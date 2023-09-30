«كريدي سويس» يتوقع خسارة 2.2 مليار دولار خلال الربع الثالث

المصدر: برن - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال بنك «كريدي سويس» السويسري إنه قد يسجل خسائر بقيمة 2.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، في ظل خروجه من المزيد من الأنشطة بعد استحواذ بنك «يو بي إس جروب» المنافس عليه في وقت سابق من العام الحالي.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن التقرير المالي لـ «كريدي سويس» عن النصف الأول من العام الحالي أنه من المتوقع تسجيل خسائر بقيمة 1.6 مليار دولار بعد قرار «يو بي إس» الخروج من بعض محافظ القروض. وهذه القروض التي أعاد «يو بي إس» النظر فيها، هي جزء من أصول كريدي سويس التي تم نقلها إلى وحدة للأصول غير الرئيسية للتخلص منها.

كما سيتكبد «كريدي سويس» خسائر أخرى بقيمة 600 مليون دولار بسبب قرار خفض قيمة ترتيبات إدارة أصول محددة. في الوقت نفسه، فإن هذه الخسائر لن تؤثر على نتائج «يو بي إس» في الربع الثالث من العام الحالي لأنه تم وضع هذه الخسائر في الحساب في وقت سابق.

يذكر أن «يو بي إس» الذي حقق أرباحاً قياسية خلال الربع الثاني من العام الحالي، أشار في الشهر الماضي إلى قرار إغلاق نحو ثلثي أنشطة قطاع الخدمات الاستثمارية المصرفية في «كريدي سويس» بما في ذلك كل أنشطة التداول كجزء من خطة الخروج من الأنشطة التي لا تتوافق مع استراتيجيته الحالية.

وفي الشهر الماضي قال بنك «يو بي إس» السويسري، إنه اتخذ قراراً بالدمج الكامل لبنك «كريدي سويس» ضمن عملياته. كما أعلن «يو بي إس» عن تحقيق أرباح قياسية خلال الربع الثاني من العام، بسبب الاستحواذ الطارئ على منافسه المتعثر.

جدير بالذكر أن العلامة التجارية «كريدي سويس» ستختفي خلال الأعوام المقبلة، حيث يخطط بنك «يو بي إس» لدمج البنك السويسري بالكامل ضمن مجموعته الخاصة. وقال «يو بي إس» إنه من المتوقع الانتهاء من عملية الدمج في عام 2024.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز