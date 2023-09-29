صندوق النقد يرحب بتوسيع مجموعة «بريكس»

المصدر: موسكوــ واشنطن ــ د ب أ

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رحب صندوق النقد الدولي بتوسيع مجموعة «بريكس» وبالتعاون الدولي بهدف الحد من تجزئة السوق وزيادة التجارة وخفض تكاليف الاستثمار والتجارة.

وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي: «تحسين وتوسيع التعاون الدولي بما في ذلك، على سبيل المثال مجموعة بريكس، هو أمر نرحب به ونشجعه، طالما أنها تهدف إلى الحد من تجزئة السوق، وزيادة التجارة، وخفض تكاليف الاستثمار». بحسب قناة «آر تي عربية».

وأضافت مديرة دائرة الاتصالات أن صندوق النقد الدولي يسعى من جانبه إلى تجنب تجزئة الاقتصاد العالمي.

وعقب القمة التي عقدت في أغسطس الماضي في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، تمت دعوة الإمارات والسعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا بشكل رسمي للانضمام إلى «بريكس»، وستبدأ العضوية الكاملة للدول الجديدة مطلع يناير 2024.

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