5 % ارتفاع التهديدات للهواتف المحمولة إقليمياً في الربع الثاني

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت «كاسبرسكي» تقريراً جديداً حول آليات التهديدات الإلكترونية المنتشرة عبر الأجهزة المحمولة في الربع الثاني من العام الجاري 2023، حيث أظهر تزايد التهديدات التي تتعرض لها الأجهزة المحمولة.

وفي الوقت الذي يزداد فيه مستوى اعتماد المستخدمين على أجهزتهم لمشاركة البيانات الشخصية والاتصال بشبكات الشركات، ارتفع بالتوازي مع ذلك عدد تهديدات الأجهزة المحمولة المكتشفة بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بنسبة 5 % في الربع الثاني 2023، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.

وتم الحصول على إحصاءات التهديدات الواردة في التقرير من حلول كاسبرسكي المستخدمة على الأجهزة المزودة بنظام التشغيل «أندرويد»، لاستحواذه على حصة سوقية في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا. ولا تعتبر الأجهزة المعتمدة على نظام «أبل» محصنة ضد التهديدات السيبرانية، حيث كشفت كاسبرسكي عن هجوم التثليث كأحدث مثال على ذلك.

وتعتبر البرامج الإعلانية والتهديدات المصرفية عبر الهواتف المحمولة من بين أكثر تهديدات الأجهزة المحمولة انتشاراً، والتي تم اكتشافها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وشهد الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعاً كبيراً في البرامج الإعلانية المكتشفة على مستوى المنطقة، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2022، وكانت بواقع 94 % في نيجيريا، و49 % في تركيا، و27 % في جنوب أفريقيا، و39 % في كينيا، و6 % في الشرق الأوسط.

وشهدت تركيا على وجه التحديد زيادة مضاعفة (بنسبة 102 %) في الحالات المكتشفة لأحصنة طروادة من نوع «تروجان – بانكر» في الربع الثاني 2023 مقارنة بالربع ذاته من العام الذي سبقه.

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