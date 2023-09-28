نمو الاقتصاد الأمريكي 2.1% في الربع الثاني.. متماشياً مع التوقعات

المصدر: واشنطن ـ وكالات

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كشفت بيانات القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي لأمريكا نمو الاقتصاد بنحو 2.1%، وهي نفس مستويات القراءة الثانية.

وكان الاقتصاد الأمريكي نما بنحو 2.2% في الربع الأول من العام الجاري وبنسبة 6.2% في الربع الثاني من 2022.

وأظهرت البيانات نمو استثمارات الدخل الثابت بنحو 5.2% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مقارنة بـ3.1% في الربع الأول.

وهبطت الصادرات الأمريكية 9.3% في الربع الثاني، كما انخفضت الواردات بنسبة 7.6%.

أما على صعيد نفقات الاستهلاك الشخصي فارتفعت بنحو 0.8%، مقارنة بزيادة 3.8% في الربع الأول.

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