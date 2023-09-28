الأسهم الأوروبية تواصل التراجع لليوم السادس.. ونيكاي الياباني يهوي

المصدر: عواصم - (رويترز)

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واصلت الأسهم الأوروبية التراجع اليوم الخميس بدعم من مكاسب أسهم شركات الطاقة مع زيادة أسعار النفط بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم من ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعد خمس جلسات متوالية من الخسائر ونزل المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة.

وخفضت الحكومة الإيطالية أمس الأربعاء توقعاتها لنمو الاقتصاد لهذا العام والعام المقبل ورفعت هدف عجز الموازنة. وزادت الأسهم في إيطاليا 0.2 بالمئة.

اليابان

تكبد المؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية خلال شهر في ظل قلق المستثمرين حيال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 1.54% إلى 31872.52 نقطة، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في شهر عند 31674.42 نقطة خلال الجلسة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.42 بالمئة إلى 2345.71، وهو أدنى مستوى في شهر تقريباً.

وقال توني سيكامور محلل السوق في آي.جي «المؤشر نيكاي في طريقه لتسجيل ثالث انخفاض شهري على التوالي، إذ أدى موقف التشديد الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي إلى تبديد ثقته».

ولكنه استطرد قائلاً «(لا يزال) نيكاي متفوقاً على معظم أقرانه العالميين، مثل مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية».

وتراجع المؤشر نحو خمسة بالمئة منذ بلغ ذروة 33 عاماً في يونيو لكنه لا يزال مرتفعاً نحو 23 بالمئة هذا العام بما يجعل بورصة طوكيو الأفضل أداء في آسيا خلال 2023 بفضل التدفقات الأجنبية القوية.

وتراجع سهما سوفت بنك كورب وماتسوي للأوراق المالية نحو أربعة بالمئة وكانا أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي.

وارتفع سهم تشوجاي للأدوية أربعة بالمئة، مقدماً الدعم الأكبر للمؤشر.

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