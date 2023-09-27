أسعار الذهب تتراجع إلى 1875 دولاراً

المصدر: دبي - البيان

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واصل الذهب انخفاضاته للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، إذ تأثرت جاذبية السبائك التي لا تدر عائداً بالرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة، بينما يأمل المتعاملون في الحصول على مزيد من الإشارات من أرقام التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1875.79 دولاراً للأوقية. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.4% إلى 1893.5 دولاراً.

ودفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول المستثمرين إلى الهروب إلى الدولار الآمن بدلاً من ذلك، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

ومما زاد من الشهية للذهب ذي العائد الصفري، ظلت عوائد سندات الخزانة أيضاً بالقرب من أعلى مستوياتها خلال 16 عامًاً.

وقال ريان مكاي، استراتيجي السلع في شركة تي دي سيكيوريتيز: "طالما ظل السرد مرتفعًا لفترة أطول، فسوف يستمر في الضغط على المعادن الثمينة"، مضيفًا أن الانخفاض دون مستوى 1900 دولار أدى أيضًا إلى عمليات بيع فنية، وإذا استمرت بيانات (التضخم) في الظهور بشكل أقوى، فسيكون ذلك أمرًا آخر يستمر في التأثير على الذهب".

وانخفضت الفضة 1.5% إلى 22.52 دولار للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوى في 12 يوما، بينما نزل البلاتين نحو 1.9 بالمئة إلى 886.44 دولار. واستقر البلاديوم عند 1223.57 دولاراً، في طريقه لوقف سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات.

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