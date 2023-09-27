أسعار النفط تقفز بأكثر من 3% وتلامس 97 دولاراً

المصدر: واشنطن - (وكالات)

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ارتفعت أسعار العقود الاجلة للنفط في تعاملات اليوم الأربعاء بفضل مؤشرات على نقص المعروض في السوق، وتوقف موجة البيع الكثيف في سوق الأوراق المالية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي قفز بأكثر من 3% ولامس 97 دولاراً للبرميل، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ابريل 2022.

وفي حين أحيا الارتفاع الأخير لأسعار النفط الحديث عن احتمال وصولها إلى 100 دولار للبرميل، فإن موجة الارتفاع توقفت في الأسبوع الماضي. وأشارت الهند وهي مستورد رئيسي للنفط في السوق العالمية إلى تأثيرات سلبية لارتفاع أسعار الخام عن الاقتصاد، مما اثار الشكوك في آفاق الطلب على النفط في العام المقبل.

وأعلن معهد البترول الأمريكي تراجعا جديدا لمخزون النفط الخام في مجمع مستودعات كوشينج خلال الأسبوع الماضي رغم ارتفاع المخزون في الولايات المتحدة بشكل عام.

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