الأسهم الأمريكية تترقب بيانات التضخم وقانون الموازنة

المصدر: دبي - محمود حسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الأربعاء، إذ عزز تراجع عوائد سندات الخزانة أسهم الشركات العملاقة، بينما يترقب المستثمرون التطورات بشأن مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية «الموازنة» وبيانات التضخم هذا الأسبوع لقياس توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 11 نقطة أو 0.03 %. وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 0.3 %، وتقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4 %.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، متراجعاً عن أعلى مستوياته منذ عام 2007. كما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين من أعلى مستوى له مؤخراً منذ عدة سنوات.

وكان قطاع الطاقة هو القطاع الأفضل أداءً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز