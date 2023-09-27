الأغلى في العالم .. طرح «المنزل الخفي» للبيع بـ18 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتبر المنزل المعروف إعلاميّاً بـ«المنزل الخفي»، وهو منزل جوشوا تري في كاليفورنيا، أغلى منزل يتم طرحه في السوق على الإطلاق، والذي تبلغ تكلفته 18 مليون دولار، وهو أحد أكثر عقارات Airbnb المدرجة في قائمة الرغبات لعام 2023 معروض في السوق.

وسُمّي بـ«المنزل الخفي»، نسبة إلى واجهته المكسوة بالزجاج، والتي تعكس البيئة الصحراوية المحيطة، ويمكن أن تختفي فعلياً في المناظر الطبيعية الصخرية.

وبحسب شبكة «سي إن بي سي» فإنَّ التحفة المعمارية الزجاجية الحديثة (المنزل الخفي) يقع على مساحة 67.5 فداناً بالقرب من منتزه جوشوا تري الوطني الأمريكي.

وتبلغ مساحة المعيشة حوالي 5500 قدم مربعة، مع ثلاث غرف نوم وأربعة حمامات، ومسبح داخلي بمساحة 100 قدم، وفقاً لقائمة البيع.

وقال وكيل الإدراج المشارك آرون كيرمان، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه كيه جي كريستي إنترناشونال» للعقارات إنَّ «المنزل واحد من أروع المنازل في العالم».

وقال كيرمان لشبكة «سي إن بي سي» إن المنزل الذي تبلغ قيمته 18 مليون دولار تدور حول الهندسة المعمارية الحديثة المذهلة، والوهم الناتج عن 10500 قدم مربعة من الزجاج العاكس الملتف على السطح الخارجي للمنزل، يبلغ طول الهيكل الزجاجي والفولاذي 225 قدماً، وعرضه 25 قدماً، وارتفاعه 21 قدماً.

بحسب «سي إن بي سي» فإنَّ المنزل تم تصميمه من قبل المنتج السينمائي والمالك الحالي، كريس هانلي، والمتعاون مع فرانك جيري، المهندس المعماري توماس أوسينسكي.

تصميم المنزل

ويوجد في الداخل أرضيات خرسانية ناعمة وعوارض فولاذية تتقاطع مع أسقف يبلغ ارتفاعها 12 قدماً، وتتميز هذه الجدران المصنوعة من الزجاج العاكس في الجزء الخارجي للمنزل بأنها شفافة من الداخل وتوفر إطلالات بانورامية على المناظر الطبيعية المليئة بالصخور.

ويجعل التصميم البسيط المحيط بالمسبح الداخلي الذي يبلغ طوله 100 قدم، السباحة عبر غرفة المعيشة إلى إحدى غرف النوم أكثر فخامة.

ووفقاً لوكيل الإدراج المشارك مات أدامو، فإن أعلى سعر تم تحقيقه على الإطلاق لمنزل في جوشوا تري كان 3.5 ملايين دولار؛ لذا فإن البيع في أي مكان بالقرب من السعر المطلوب لـ«المنزل الخفي» من شأنه أن يحطم الرقم القياسي المحلي.

وقال أدامو لشبكة سي إن بي سي: «في عام 2021، حقق هذا المنزل أكثر من 1.4 مليون دولار من إجمالي الإيرادات»، مضيفاً أن حوالي 15% منها جاء من الإنتاج.

وقال الوسطاء، إن المنزل استضاف عدداً لا بأس به من الضيوف البارزين، بمن في ذلك الموسيقيون والممثلون مثل أريانا غراندي، وديمي لوفاتو، وليزو، وديبلو، وذا ويكند، بالإضافة إلى قائمة طويلة من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال كيرمان: «عندما تقوم بالحسابات، فإنك تشتري هندسة معمارية مهمة، وتفرداً، وأرضيات، بالإضافة إلى القدرة على كسب المال من كل ذلك»، مضيفاً: «أشعر أن 18 مليون دولار هو السعر المناسب».

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