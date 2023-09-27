مدفوعات الواردات الروسية باليوان الصيني تقفز إلى 20 %

المصدر: لندن - (رويترز)

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أظهرت دراسة مصرفية أن الواردات الروسية التي يتم سداد فواتيرها باليوان الصيني، ارتفعت إلى 20 % في 2022، من 3 % قبل عام، بعدما أدت حرب أوكرانيا إلى إطلاق حزم من العقوبات، جعلت البلاد غير قادرة على الوصول إلى النظام المالي العالمي.

ووفقاً لدراسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فإن الزيادة الحادة تعكس ابتعاداً عن إجراء المعاملات بالدولار واليورو، التي انخفضت المدفوعات بهما خلال نفس الفترة إلى 67 % من 80 %.

وبحسب الورقة البحثية التي أعدها الخبيران الاقتصاديان، ماكسيم تشوبيلكين وبياتا جافورشيك، فإنه «بعد الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وقيام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وعدد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بفرض عقوبات اقتصادية، أصبحت فاتورة الواردات الروسية يتم سدادها باليوان بشكل متزايد».

وقال كاتبا الورقة، إن المدفوعات باليوان مثلت 63 من الواردات من الصين بنهاية عام 2022، ارتفاعاً من نحو الربع العام السابق عليه.

كما زاد استخدام اليوان الصيني في التجارة مع روسيا بالنسبة لدول ثالثة لم تفرض عقوبات اقتصادية، لكن لديها خط مقايضة عملات مع بنك الشعب الصيني، مثل منغوليا وطاجيكستان.

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