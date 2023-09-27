الشركات الإسبانية تفوز بنزاع حكومي أوروبي للإعفاءات الضريبية

المصدر: مدريد - (د ب أ)

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حققت الشركات الإسبانية فوزاً جديداً في نزاع مع هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية بشأن مشروعية الإعفاءات الضريبية للشركات المحلية، بما في ذلك بانكو سانتاندير وتليفونيكا اللتين اشترتا حصصاً في شركات أجنبية.

وأبطلت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي، في الحكم قرار المفوضية الأوروبية الصادر في أكتوبر 2014 لحظر المساعدة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

يشار إلى أن القضية هي جزء من حملة إجراءات صارمة أوسع من جانب جهات التنظيم الأوروبية التي بدأت قبل أكثر من عقد، عندما بدأت تلك الجهات فحص شكاوى تفيد أن التدابير الإسبانية تمول بشكل غير نزيه موجة شراء من جانب الشركات الوطنية الكبيرة.

وأدت تحقيقات المفوضية إلى ثلاثة قرارات منفصلة، بما في ذلك قرار في 2014 هو محل الخلاف في هذه القضية، وإلى صدور أوامر لإسبانيا لاسترداد المزايا المالية من الشركات ذات الصلة.

وانحازت أعلى محكمة أوروبية في 2021 للمفوضية في أحد التحقيقات، لتؤكد ما توصلت إليه جهات التنظيم التي تفيد أن الإعفاءات الضريبية تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي .

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