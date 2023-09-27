سلسلة متاجر " تارجت " الأمريكية تعتزم إغلاق تسعة فروع

المصدر: د ب ا

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قالت سلسلة متاجر " تارجت " الأمريكية للتجزئة إن تهديد الجريمة المنظمة التى تستهدف متاجر التجزئة يدفع الشركة حاليا إلى إغلاق تسعة متاجر في أربع ولايات أمريكية.

وأضافت الشركة أمس الثلاثاء أنه من المقرر إغلاق المتاجر في 21 أكتوبر المقبل، بسبب المخاوف على سلامة العاملين والزبائن.

وقالت الشركة في بيان إنها لا تستطيع الاستمرار في العمل في هذه المتاجر، حيث تساهم أعمال السرقة والجريمة المنظمة في عدم استدامة أداء الأعمال في ظل بيئة العمل والتسوق غير الآمنة.

وسوف تغلق الشركة متجرا في سوق نيويورك سيتي في هارلم، في حين ستستمر فى فتح 96 متجرا في السوق، يعمل بهم أكثر من 20 ألف عامل.

وسوف يتم إغلاق متجرين في سياتل، في حين سوف يبقي 22 متجرا مفتوحين، يعمل بهم نحو 4000 عامل.

وقالت الشركة " قبل اتخاذ هذا القرار، لقد استثمرنا بقوة في استراتيجيات الوقاية من السرقة والجريمة المنظمة ومنعها في متاجرنا، مثل إضافة مزيد من أفراد الأمن واستخدام خدمات حراسة خارجية وتطبيق أدوات لردع السرقة، وعلى الرغم من جهودنا، للاسف، نستمر في مواجهة تحديات جوهرية تعيق إدارة متاجرنا بصورة سالمة وناجحة ".

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