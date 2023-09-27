90 مليار دولار قيمة «أوبن إيه آي» في صفقة بيع أسهم محتملة

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

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أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، بأن شركة «أوبن إيه آي»، مبتكرة تطبيق «تشات جي بي تي»، دخلت في محادثات مع مستثمرين حول صفقة بيع محتملة لأسهم ستقفز بتقييم الشركة الناشئة، لما يتراوح من 80 مليار دولار إلى 90 مليار دولار.

نقلت الصحيفة عن أشخاص، لم تسمهم، على دراية بالمناقشات، قولهم إن مثل هذا التقييم سيقترب من 3 أضعاف قيمة شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بوقت سابق من العام الحالي.

الصفقة ستسمح للموظفين ببيع أسهمهم الحالية، عوضاً عن إصدار الشركة أسهماً جديدة لزيادة رأس المال، بحسب الصحيفة. أوضح الأشخاص أن «أوبن إيه آي»، بدأت تحث المستثمرين على الدخول في الصفقة، رغم أن الشروط ما زالت قابلة للتعديل.

يعني بلوغ «أوبن إيه آي» تقييماً لا يقل عن 80 مليار دولار، أنها ستصبح واحدة من أكبر الشركات الناشئة من حيث القيمة حول العالم.

استثمرت شركة «مايكروسوفت» 13 مليار دولار في «أوبن إيه آي»، التي شارك في تأسيسها سام ألتمان. ذكرت بلومبرغ أنها في طريقها لتحقيق إيرادات سنوية بقيمة مليار دولار، إذ تستخدم الشركات التكنولوجيا الداعمة لتطبيق «تشات جي بي تي».

تُعد «أوبن إيه آي» واحدة من عدد محدود من الشركات الرائدة بمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي يمكنها إنشاء محتوى، بداية من مقاطع فيديو، إلى كتابة أشعار بواسطة عدد ضئيل من أوامر المستخدم البسيطة. منذ ظهور «تشات جي بي تي» للمرة الأولى في نوفمبر الماضي، تعاونت «أوبن إيه آي» مع مؤسسات، بداية من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبرى، لدمج التكنولوجيا في أنشطتها التجارية ومنتجاتها.

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