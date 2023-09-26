الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار

المصدر: أنقرة - (رويترز)

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تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 27.236 مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار، لتصل خسائرها على أساس سنوي إلى أكثر من 31 بالمئة.

وأدى دعم الرئيس رجب طيب أردوغان لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أزمة عملة في أواخر عام 2021 ودفع التضخم إلى الارتفاع فوق 85 بالمئة العام الماضي.

وقد عكس البنك المركزي، الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة اعتباراً من يونيو، مساره وأقدم على عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين.

وفقدت الليرة نحو 24 بالمئة من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك.

والخميس رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة، بمقدار 500 نقطة أساس إلى 30%، مقارنة بـ25% من قبل، بهدف مكافحة التضخم الذي بلغ حتى الآن 60% تقريباً، وأدى إلى نزوح المستثمرين الأجانب بعد تدهور سعر الليرة التركية.

وعقب قرار رفع الفائدة تراجعت الليرة التركية قليلاً إلى 27.06 مقابل الدولار، مع ارتفاع العملة الأمريكية بنسبة 0.3% مقابل العملة المحلية.

هذا وقد انخفضت الليرة بنسبة 30% مقابل الدولار منذ بداية العام، وفقدت 78% من قيمتها مقابل الدولار في السنوات الخمس الماضية.

وتوقعت مجموعة واسعة من البنوك الاستثمارية رفع الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية، بما فيها «سيتي غروب»، و«جيه بي مورغان»، و«غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، فيما توقع «باركليز» رفعها بنحو 250 نقطة أساس فقط.

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