«إكس» تطرح مكالمات الفيديو والصوت لـ«الاشتراكات المدفوعة»

المصدر: دبي - وكالات

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أكد إيلون ماسك في أكثر من مناسبة أنه يتطلع إلى تحويل X، المعروفة سابقاً باسم «تويتر»، إلى تطبيق «كل شيء»، وإحدى الميزات القادمة التي ستدفع الشركة في هذا الاتجاه هي القدرة على إجراء مكالمات هاتفية صوتية ومرئية.

ووفقاً للكود الجديد الموجود في أحدث إصدار من تطبيق X، يبدو أن هذه الميزة الرئيسية الجديدة لن تكون متاحة للجميع، حيث سيكون هذا مخصصاً لما يقرب من مليون مستخدم يدفعون 8 دولارات شهرياً مقابل خدمة الاشتراك X Premium، بحسب موقع TechCrunch الأمريكى.

وشارك المسرب ومنشئ الهاشتاج Chris Messina، لقطات شاشة للكود الذي وجده في تطبيق X المتعلق بميزة المكالمات الهاتفية الصوتية والمرئية، وقال «كما تم التلميح في مقطع Linda الأزيز، سيضيف X مكالمات صوتية ومرئية قريباً، (فقط للتوضيح: لا تتصل بي، سأتصل بك)»، نشر ميسينا، في إشارة إلى مقطع فيديو ترويجي مثير للجدل قام به X شاركت الرئيس التنفيذي ليندا ياكارينو الأسبوع الماضي.

وتابع ميسينا: «سيتعين عليك بالطبع الدفع مقابل هذه الميزة، لأن Skype قد توقف».

وقدمت TechCrunch تفصيلاً إضافياً لما كان موجوداً في الكود، مع تسليط الضوء على كيفية ربط ميزة الاتصال بخيارات الرسائل المباشرة الحالية، ومحاولة استخدام الميزة كمستخدم غير مدفوع ستوفر مطالبة للاشتراك في X Premium.

وجاء في الرمز X: «انتقل بالمراسلة إلى المستوى التالي من خلال مكالمات الصوت والفيديو»، «قم بتشغيل الميزة ثم حدد من تشعر بالارتياح لاستخدامها معه»، و«تعد مكالمات الصوت والفيديو ميزة متميزة،» يقرأ المطالبة في الكود عندما يحاول مستخدم غير مدفوع تحديد خيار الاتصال «، اشترك لتتمكن من الوصول».

بالطبع، من الممكن أن يقوم X بتغيير المسار أو إجراء مكالمات صوتية ومرئية لجميع المستخدمين في وقت لاحق، ومع ذلك، اعتباراً من الآن، يبدو أنها ميزة مدفوعة.

وقام الموظفون الذين يعملون على إمكانات مكالمات الصوت والفيديو القادمة على X بمشاركة لقطات شاشة لعملهم مسبقاً، وقد قام «إيلون ماسك» نفسه بالتغريد حول هذا الأمر أيضاً، موضحاً الميزات.

ويعمل على أنظمة iOS وAndroid وMac والكمبيوتر الشخصي... لا حاجة إلى رقم هاتف... X هو دفتر العناوين العالمي الفعال»، كما نشر Musk، «هذه المجموعة من العوامل فريدة من نوعها.

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