النفط يرتفع مع تركيز المستثمرين على شح الإمدادات

المصدر: (سنغافورة - رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات أمس، مع تركيز المستثمرين على توقعات شح الإمدادات بعد أن أصدرت موسكو حظراً مؤقتاً على صادرات الوقود وسط استمرار حالة القلق من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى مما قد يضعف الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتاً أو 0.7% إلى 93.96 دولاراً للبرميل خلال التداولات بعد أن انخفضت ثلاثة سنتات عند التسوية يوم الجمعة.

وواصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، حيث تم تداولها عند 90.57 دولاراً للبرميل بارتفاع 54 سنتاً أو 0.6 %. وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي ماركتس «بدأت أسعار النفط الخام الأسبوع على قدم وساق، حيث تواصل السوق استيعاب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل والبنزين، في سوق شحيحة بالفعل، يقابلها رسالة التشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول».

وانخفض كلا العقدين الأسبوع الماضي لينهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع بعد أن أدى الموقف الأخير للاحتياطي الاتحادي إلى ارتباك القطاعات المالية العالمية وأثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.

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