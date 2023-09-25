تباين أداء الأسهم الأمريكية في انتظار البيانات الاقتصادية

المصدر: نيويورك - وكالات

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تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الاثنين، إذ أدت المخاوف حيال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وتصريحات لصناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مدى الأسبوع.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 56.25 نقطة أو 0.17%. بينما استقر المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً 2.44 نقطة أو 0.02، في حين استقر المؤشر ناسداك المجمع 11.27 نقطة أو 0.09%.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.5%، حيث تم تداوله بالقرب من المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 2007 عندما ارتفع إلى 4.57%. وكان ارتفع في الآونة الأخيرة بأكثر من 7 نقاط أساس عند 4.519٪.

وقال آدم تورنكويست، كبير الاستراتيجيين الفنيين في LPL Financial: «مرة أخرى، أثبت التحرك في أسعار الفائدة أنه سريع للغاية، بحيث لا يمكن لأسواق الأسهم التعامل معه». «يثير الاختراق الأخير مسألة مدى ارتفاع العائدات - وهو سؤال مهم يمكن أن يستمر في التأثير على معنويات المخاطرة».

كما يراقب المستثمرون عن كثب التقدم المحرز في قرار الميزانية في واشنطن. أعرب المشرعون خلال عطلة نهاية الأسبوع عن علامات قليلة على التحرك بشأن صفقة من شأنها أن تبقي تمويل الحكومة الأمريكية للفترة المتبقية من السنة المالية.

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