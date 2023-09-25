أسهم أوروبا تتراجع.. واليابانية تتنفس من جديد

المصدر: عواصم - (رويترز)

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بدأت الأسهم الأوروبية التعاملات في آخر أسبوع في الربع الثالث من العام على تراجع، إذ شعر مستثمرون بالقلق إزاء توجه أسعار الفائدة للبقاء مرتفعة لفترة أطول، كما ضغط ضعف أسهم الشركات المنكشفة على الصين على المؤشر.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة خلال التداولات.

ونزل مؤشر داكس الألماني 0.3 في المئة، مع تنامي المخاوف بشأن أوضاع أكبر اقتصاد في القارة، بعد أن قال وزير البيئة إن الحكومة ستعلق إلى أجل غير مسمى خطط معايير العزل الأكثر صرامة للبنايات، لمساعدة القطاع المتعثر.

والأسهم الألمانية صاحبة أسوأ أداء في المنطقة حتى الآن في هذا الفصل، إذ تراجعت 3.9 في المئة، مقارنة مع 2.2 في المئة، تراجعها ستوكس 600.

وهبطت أسهم السلع الفاخرة المنكشفة على الصين، مثل إل.في.إم.إتش، بنسبة 0.6 في المئة، وكيرينج بنسبة اثنين في المئة، وسط استمرار المخاوف بشأن النمو في ثاني أكثر اقتصاد في العالم.

اليابان

صعد المؤشر نيكاي الياباني بقوة، مع إعادة المستثمرين شراء أسهم تراجعت أسعارها، بعد أن سجل المؤشر أسوأ أداء أسبوعي في 2023.

وارتفع نيكاي 0.85 في المئة، لينهي التعاملات عند 32678.62 نقطة. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.39 في المئة.

وفي الأسبوع الماضي، تراجع نيكاي يومياً في أسبوع، كانت جلسات التداول فيه أقل بسبب عطلة، لكنه شهد اجتماعات مهمة لبنوك مركزية، منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، وبنك اليابان يوم الجمعة. وهبط نيكاي 3.37 في المئة في الأسبوع الماضي، ما شكل أسوأ أداء أسبوعي للمؤشر هذا العام.

وسجل قطاع الرعاية الصحية أفضل أداء، وصعد 2.69 في المئة، بدفعة من تقدم السهم الأفضل أداء على مؤشر نيكاي، وهو سهم شركة دايتشي سانكيو، الذي قفز 7.56 في المئة.

كما تعافت أسهم شركات التكنولوجيا، مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية من يوم الجمعة. وصعد سهم شركة أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 3.87 في المئة، وسهم شركة سكرين هولدينغز لمعدات تصنيع الرقائق 4.89 في المئة.

وشهدت الأسهم التي ارتفعت الأسبوع الماضي موجة بيع، وتراجع قطاع البنوك 2.62 في المئة، والشحن 1.94 في المئة.

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