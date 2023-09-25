حذر في سوق الاكتتابات الجديدة في وول ستريت

المصدر: نيويورك - وكالات

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يراقب المستثمرون في أسواق المال الأمريكية أداء أسهم شركات الاكتتابات الجديدة لتكوين فكرة أوضح عن مستقبل سوق الاكتتابات الأولية العامة بعد 18 شهراً من الخمول في ما يتعلق بالطروح الجديدة.

وعمقت أسهم كل من «آرم» و«إنستاكارت» خسائرها في الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي بعدما أعطى المحللون تقييمات ضعيفة نسبياً لأسهم الشركتين الجديدتين في الأسواق. وانخفضت أسهم «آرم» في الجلسة بنسبة 1.7% لتصل إلى 51.23 دولاراً. وفي الجلسة انخفض السعر إلى 50.35 دولاراً، أي أقل من سعر 51 دولاراً المحدد في الاكتتاب العام الأولي في 13 سبتمبر.

وارتفعت أسهم «آرم» في يومها الأول في وول ستريت ولكنها انخفضت في جميع الجلسات الأخرى.

وانخفضت أسهم تطبيق توصيل البقالة «إنستاكارت» بنسبة 2.1% إلى 30.02 دولاراً، وهو ما يزيد قليلاً على سعر 30 دولاراً المحدد في الاكتتاب العام. وفي مذكرة للعملاء، أعطى محلل «BTIG» جيك فولر تصنيفاً «محايداً» لشركة «إنستاكارت»، وحذر من أن الشركة تواجه منافسة شديدة من «دورداش» و«أوبر» في سوق توصيل البقالة الذي يتوسع ببطء.

وفي ملاحظة أخرى، منح محللو «Susquehanna» شركة «آرم» تصنيفاً مشابهاً عند «محايد» وسعراً مستهدفاً بقيمة 48 دولاراً، قائلين إن مصمم الرقائق «يبدو أنه يدفع معدلات حقوق الملكية إلى الحد الأقصى، بينما يضيف أيضاً إيرادات الأنظمة الفرعية ذات هامش أقل».

جاء ذلك في أعقاب تصنيف «برنشتاين» سهم «آرم» عند «أداء ضعيف» مع سعر مستهدف قدره 46 دولاراً في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما تقترح شركة «Needham» «الاحتفاظ» بالسهم في المحفظة.

وتعد تقييمات الأسهم المحايدة والسلبية أقل شيوعاً في وول ستريت من توصيات «الشراء» أو التقييمات الإيجابية الأخرى. ومن بين أكثر من 10 آلاف توصية حالية من المحللين للشركات في S&P500 فإن 56% منها تعد إيجابية، و39% محايدة، و5% سلبية، وفقاً لبيانات «LSEG».

وانخفض المؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 2.9% الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس.

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