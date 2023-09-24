اللولو تواصل التوسع في أوروبا وتبدأ عملياتها في بولندا

المصدر: أبوظبي - البيان

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تخطط مجموعة اللولو لإنشاء مركز للتوريد والتصدير في منطقة أوروبا الوسطى وبولندا. وفي هذا الصدد، وقعت مجموعة اللولو مذكرتي تفاهم مع بعض الهيئات الحكومية البولندية، وهي مطار أولشتين مازوري والهيئة البولندية للاستثمار والتجارة.

ووفقاً لمذكرة التفاهم الأولى، ستقوم مجموعة اللولو بإنشاء أحدث مرافقها في مطار أولشتين مازوري، شمال شرق بولندا، من أجل توريد وتعبئة وتصدير المنتجات الطازجة وخصوصاً التفاح والتوت والجبن واللحوم وغيرها من المنتجات الغذائية المعبأة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند والشرق الأقصى.

وتم توقيع مذكرة التفاهم الثانية مع هيئة الاستثمار والتجارة البولندية، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار والتشغيل السلس لمجموعة اللولو في بولندا، كما سيساعد هذا في استكشاف فرص جديدة في قطاعات الأعمال الأخرى ذات الصلة في مناطق مختلفة من بولندا.

وتم وضع علم على الشحنة الأولى من قبل جوستاو ماريك بريجن، محافظ منطقة وارمينسكو مازورسكي ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو بحضور فيكتور فوجيك، رئيس مجلس إدارة مطار أولشتين مازوري في مطار أولشتاين مازوري، ومحمد الحربي، سفير الإمارات لدى بولندا، وجاكوب سلاويك، سفير بولندا لدى الدولة وكبار المسؤولين في وكالة الاستثمار والتجارة البولندية، ومحمد ألطاف مدير مجموعة اللولو وعدد من كبار المسؤولين. كما تم تنظيم جلسات عمل ثنائية مع الجمعيات التعاونية للمزارعين وغيرهم من المنتجين الزراعيين لإيجاد سبل جديدة للتعاون.

وفي المرحلة الأولى، تتوقع مجموعة اللولو تصدير ما قيمته 50 مليون يورو، ومن المتوقع أن يزداد ذلك بشكل ملحوظ مع إضافة خطوط إنتاج جديدة.

وقد عقد يوسف علي موسليام والوفد المرافق اجتماعات ومناقشات رفيعة المستوى مع عدد من كبار الوزراء ومسؤولين من الحكومة البولندية.

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