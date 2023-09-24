مترو أنفاق بكين يجرب خدمة توصيل الطرود السريعة

المصدر: بكين - د ب أ

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شارك عدد من خطوط مترو أنفاق بكين، في مشروع تجريبي جديد لنقل الطرود السريعة في غير ساعات الذروة، اعتباراً من يوم أمس السبت، بهدف الحد من ازدحام الطرق وخفض انبعاثات الكربون.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، عن وانج شو لينج، المسؤول في معهد بكين للنقل، أن شبكة النقل بالسكك الحديدية الحضرية في بكين، توسعت خلال الأعوام الأخيرة، مع 27 خطاً تغطي حالياً مسافة إجمالية تبلغ 807 كيلومترات.

وتتعامل العاصمة مع ما يقرب من 15 مليون طرد سريع كل يوم، ويتم تسليم معظمها عبر النقل البري في المناطق الحضرية.

وقال وانج إن المشروع التجريبي «يستفيد من الطاقة الفائضة لأنظمة مترو الأنفاق في غير ساعات الذروة»، مضيفاً: «من المتوقع أن يخفف تدريجياً من الازدحام المروري، إلى جانب خفض انبعاثات الكربون».

ولضمان التشغيل الآمن والمنظم للخطوط التجريبية، اشترطت لجنة النقل في بلدية بكين أن البضائع المنقولة يجب أن تلتزم بقائمة المواد المحظورة في مترو أنفاق بكين، وأن تجتاز الفحوصات الأمنية، وفقاً لمسؤول اللجنة تشو يوان.

وقال تشو إن الشركات المشاركة في المشروع التجريبي، صممت صناديق تسليم سريع قابلة لإعادة الاستخدام، تتوافق مع أبعاد النقل بمترو الأنفاق في المناطق الحضرية، وطورت عربات ترولي مخصصة، يمكنها تسهيل النقل الآمن والمريح.

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