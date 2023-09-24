«إل جي» وشركة صينية تعتزمان إقامة 4 مصانع لمواد بطاريات السيارات الكهربائية

المصدر: سول - د ب أ

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قالت شركة «إل جي ليمتد» للكيماويات الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنها أبرمت شراكة مع مجموعة «هوايو» الصينية لإقامة أربعة مصانع لتصنيع مواد بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب وإندونيسيا وسط تسارع وتيرة التوجه إلى السيارات الكهربائية.

وقالت الشركة، في بيان، إنها أبرمت، أول من أمس الجمعة، أربع اتفاقيات أولية منفصلة مع مجموعة «هوايو» الصينية لإقامة مصنع كاثود لإنتاج بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، ومصنع لمعالجة تركيز الليثيوم في المغرب، ومصنعين آخرين في إندونيسيا، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة «إل جي ليمتد» شين هاك تشول، في البيان: «سنعزز وجودنا في سوق الكاثود لإنتاج بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم من خلال جعل مصنع الكاثود في المغرب مركزا عالميا لإنتاجنا من الكاثود».

وبطارية «فوسفات الحديد والليثيوم» هي نوع من بطاريات الليثيوم أيون المعروفة بخصائص الأمان المعززة، وكثافة الطاقة العالية وعمر الخدمة الأطول.

وقال متحدث باسم الشركة، عبر الهاتف، إنه من المتوقع أن يبدأ إنتاج مصنعي الكاثود ومعالجة الليثيوم في المغرب في عامي 2025 و 2026 على التوالي، وإنه لم يتم تحديد الإطار الزمني لعمليات المصنعين في إندونيسيا بعد.

وقالت الشركة إنها ستمتلك حصة مسيطرة في المشاريع الاستثمارية دون الخوض في تفاصيل.

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