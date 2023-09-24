صادرات النفط الكندية تقفز 6 أضعاف إلى 11 مليون برميل

المصدر: تورنتو - وكالات

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ارتفعت صادرات النفط الكندية من الموانئ الأميركية على خليج المكسيك في أكتوبر، وذلك في ظل تراجع الصادرات النفطية من روسيا والسعودية، وبسبب أعمال الصيانة لدى مصافي التكرير الأمريكية.

ومن المتوقع أن ترتفع صادرات النفط الكندية إلى 11 مليون برميل الشهر المقبل، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

وتمثل هذه الزيادة قفزة بستة أضعاف تقريبا عن حجم الصادرات في سبتمبر.

وتوقع البنك المركزي الكندي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على المدى القريب بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.

وقال أن الاقتصاد الكندي دخل مرحلة النمو الضعيف، وهو أمر ضروري لتخفيف ضغوط التضخم.

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