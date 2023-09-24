«جي بي مورجان»: 150 دولاراً سعر متوقع للنفط بحلول 2026

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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توقع بنك جي بي مورجان ارتفاع أسعار النفط من مستوياتها الحالية ليصل خام برنت إلى 150 دولاراً للبرميل بحلول 2026 بدعم صدمات السعة الإنتاجية على المدى القريب إلى المتوسط، والتحول بعيداً عن الاستثمارات في قطاع الهيدروكربونات.

وتسببت أسعار النفط المرتفعة بسبب تخفيضات الإنتاج من جانب أوبك، وارتفاع الطلب، في تأجيج المخاوف التضخمية، كما أثارت مخاوف من أن معدلات الفائدة ستبقى مرتفعة فترة أطول. وتعد بيئة معدل الفائدة المرتفع فترة أطول أحد العوامل الرئيسة وراء نظرة «جي بي مورجان» الصعودية للأسعار.

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