الذهب يرتفع إلى 1945.6 دولاراً للأوقية

المصدر: (لندن - وكالات)

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ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أول من أمس، في ظل تقييم الأسواق مسار السياسة النقدية المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر عند التسوية 0.3 % أو ما يعادل 6 دولارات إلى 1945.6 دولاراً للأوقية، لتقلص خسائرها المحققة خلال الجلسة السابقة، وتنهي تعاملات الأسبوع دون تغيير.

وقالت سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: «أتوقع أن تظل أسعار الفائدة أعلى، ولفترة أطول، من التوقعات السابقة، وليس مستبعداً اللجوء لمزيد من التشديد»، بحسب «بلومبرغ».

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