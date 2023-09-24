9.2 % ارتفاع وقود الطائرات خلال أسبوع

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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ارتفع سعر وقود الطائرات بحسب مؤشر الوقود الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) خلال الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر الجاري إلى 135.18 دولاراً للبرميل وبزيادة و9.2 % مقارنة مع الفترة نفسها من شهر أغسطس الماضي، ما دفع شركات طيران لتكثيف مراقبتها لمؤشر الأسعار لوضع سياسات سعرية جديدة بما يوازي ارتفاع أسعار الوقود.

وأفاد مؤشر «إياتا» أن متوسط سعر برميل الوقود في الشرق الأوسط وصل إلى 127.68 دولاراً بارتفاع 4.7 % مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه و8% مقارنة مع الفترة نفسها من الشهر الماضي.

وكشف المؤشر أن سعر برميل وقود الطائرات ارتفع على أساس أسبوعي في أوروبا ووسط آسيا بـ 5.5 % إلى 133.76 دولاراً وبزيادة 7.9 على أساس شهري، وفي منطقة آسيا والمحيط الهادي ارتفعت الأسعار على أساس أسبوعي 4.6% إلى 125.9 دولاراً، وبلغت الأسعار في أمريكا الجنوبية والوسطى 138.2 دولاراً بارتفاع 4.2 % على أساس أسبوعي وعلى مستوى منطقة أمريكا الشمالية ارتفعت الأسعار 6.8 % إلى 339.2 دولاراً.

وتستحوذ الشرق الأوسط وأفريقيا على 7 % فقط من حجم استهلاك وقود الطائرات عالمياً، في حين تصل حصة أمريكا الشمالية إلى 39 % وأوروبا 28 % ومنطقة آسيا والهادي 22 % وأمريكا الجنوبية والوسطى 4 % من حجم استهلاك الوقود عالمياً.

ودفعت ارتفاع أسعار وقود الطائرات شركات الطيران المحلية والإقليمية لمراقبة مؤشر أسعار الوقود لدراسة اتخاذ قرار بشأن رفع رسوم علاوة الوقود على تذاكر السفر لتغطية جزء من الزيادة الكبيرة في عقود وقود الطائرات خلال الأشهر الماضية، فيما أكدت شركات طيران أخرى أنها تراقب عن كثب مؤشرات الأسواق لاتخاذ ما يلزم تجاه السياسات السعرية للموسم المقبل.

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