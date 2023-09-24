إيطاليا تعدل ضريبة مثيرة للجدل على أرباح المصارف

المصدر: (روما - د ب أ)

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أفادت وسائل إعلام إيطالية، بأنه من المقرر أن تعدل الحكومة ضريبة مثيرة للجدل على أرباح البنوك غير المتوقعة، التي تسببت في تراجع الأسهم في مصارف البلاد، عندما تم الإعلان عنها الشهر الماضي.

وقالت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية، إن الأحزاب الحاكمة في حكومة جورجا ميلوني، توصلت إلى اتفاق أول من أمس، لوضع سقف على الضريبة، لتبلغ 0.26 % من الأصول المصرفية ذات المخاطر، بدلاً من 0.1 % من إجمالي أصولها. ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، من شأن هذا التعديل أن يعني أن حيازات البنوك من السندات الحكومية لن تكون خاضعة للضريبة.

وقالت الصحيفة إن المصارف سيكون في مقدورها أيضاً، عدم الخضوع للضريبة، في حال قيامها بتخصيص نفس المبلغ لتعزيز رأس المال، بدلاً من توزيعه على المستثمرين.

وأضافت الصحيفة أن النسخة الجديدة من الضريبة، ستظل تسمح للحكومة بجمع نحو 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار).

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