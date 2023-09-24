أعلى خسائر لبطاقات الائتمان الأمريكية في 3 عقود

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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تسارعت وتيرة خسائر شركات بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية والأعلى في نحو 30 عاماً إذا استبعدت فترة الأزمة، وفقاً لبنك «جولدمان ساكس».ووصلت خسائر بطاقات الائتمان إلى القاع في سبتمبر 2021، لكنها بدأت ترتفع بسرعة منذ الربع الأول من 2022، ومنذ ذلك الوقت، بلغت الخسائر مستوى غير مسبوق باستثناء خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وقال البنك في مذكرة، إن خسائر بطاقات الائتمان حالياً تبلغ 3.63 %، بزيادة 1.5 % عن مستوى القاع السابق، ومن المتوقع أن ترتفع 1.3 نقطة مئوية أخرى إلى 4.93 %.

ويأتي ذلك في وقت يدين فيه الأمريكيون بأكثر من تريليون دولار على بطاقات الائتمان، وهو رقم قياسي، وفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

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