بنك أوف أمريكا: تخارج 17 مليار دولار من الأسهم العالمية في أسبوع

المصدر: نيويورك - وكالات

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تخلص المستثمرون من الأسهم عالمياً بأسرع وتيرة منذ ديسمبر على مدار الأسبوع الماضي.

ووفقاً لبيانات بنك أوف أمريكا، شهدت صناديق الأسهم العالمية المتداولة تدفقات للخارج بقيمة 16.9 مليار دولار على مدار الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي.

بينما واصل المستثمرون شراء سندات خزانة للأسبوع الـ32 على التوالي، وذلك بقيمة 2.5 مليار دولار.

واجتمع عدد من البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، في مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، الذي قرر الإبقاء على معدل الفائدة من دون تغيير.

ومع ذلك أشار الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيرفع الفائدة مرة إضافية قبل نهاية عام 2023.

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