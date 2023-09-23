«مايكروسوفت» نحو استحواذ بـ 69 مليار دولار

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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قطعت شركة «مايكروسوفت»، مالكة أجهزة «إكس بوكس»، شوطاً كبيراً في تبديد العقبة الأخيرة التي تمنعها من الاستحواذ على «أكتيفيجن بليزارد»، مبتكرة ألعاب «كول أوف ديوتي» و«ديابلو» و«كاندي كرش».

ويعد الاستحواذ الضخم البالغة قيمته 69 مليار دولار، جزءاً من رهان «مايكروسوفت» المكلف للغاية لتعزيز موقعها في قطاع الألعاب، ولمساعدة وحدة التحكم الناجحة التي تنتجها «إكس بوكس» على التنافس مع أجهزة «بلاي ستايشن» من «سوني».

وأعلنت هيئة المنافسة البريطانية أمس، أنها أعطت موافقة مؤقتة على الاتفاقية الجديدة التي أبرمتها شركة «مايكروسوفت» الأمريكية العملاقة للاستحواذ على شركة «أكتيفيجن بليزارد».

وتحدثت الهيئة البريطانية في بيان عن «مخاوف متبقية محدودة» بشأن هذا الاندماج، إلا أن «مايكروسوفت اقترحت حلولاً لها» من شأنها تبديدها.

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