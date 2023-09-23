استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو

المصدر: (بروكسل - د ب أ)

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استمر انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري ما يشير إلى احتمال انكماش اقتصاد المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من 2023.

وذكرت وكالة بلومبرغ أمس أن مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص الذي يعتمد على مسح مؤسسة إس أند بي جلوبال استمر في نطاق الانكماش للشهر الرابع على التوالي ليسجل 47.1 نقطة وهو ما يزيد قليلاً على مستواه في أغسطس الماضي. يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وكان المحللون الذين استطلعت بلومبرغ رأيهم يتوقعون تراجع المؤشر إلى 46.5 نقطة. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في كل من قطاعي التصنيع والخدمات، حيث ظل مؤشر قطاع التصنيع أقل من 50 نقطة لمدة 15 شهراً، في حين كان مؤشر قطاع التصنيع فوق مستوى 50 نقطة خلال النصف الأول من العام الجاري.

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