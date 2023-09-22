اليابان تبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة.. والين يتراجع

المصدر: طوكيو - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة للغاية، اليوم الجمعة، وكذلك على توجيهاته بشأن الفائدة المنخفضة في المستقبل؛ ما يعني أن المركزي الياباني ليس في عجلة من أمره للخروج من سياسته التحفيزية.

وفي اجتماع استمر يومين وانتهى اليوم الجمعة أبقى بنك اليابان على فائدة بنسبة 0.1% تدفعها المؤسسات المالية على الاحتياطيات الفائضة المودعة لدى البنك المركزي، كما أبقى على عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند نحو 0%.

وفي البيان الذي أعلن فيه القرار، كرر بنك اليابان تعهده بالحفاظ على السياسة النقدية فائقة التيسير «طالما كان ذلك ضرورياً للحفاظ على هدف التضخم (وهو 2 بالمئة) بطريقة مستقرة».

التضخم

وأظهرت البيانات الاقتصادية أن التضخم كان أسرع قليلاً من المتوقع في أغسطس؛ حيث كان يحوم فوق هدف بنك اليابان للشهر السابع عشر، وهي نتيجة تلقي مزيداً من الشكوك على تأكيد البنك المركزي على أن نمو الأسعار سوف يتباطأ، وأن التحفيز يحتاج إلى الاستمرار لمدة 17 شهراً، كما أن إصرار بنك اليابان على الالتزام بسياسته التيسيرية الكبيرة هو عامل يؤدي إلى استمرار الضغط على الين، بحسب بلومبرغ.

الين

من جهة أخرى، انخفض الين بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة التيسير، بينما ظل الدولار قرب أعلى مستوى له في ستة أشهر وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة.

وهبطت العملة اليابانية بما يقارب 0.4% مقابل الدولار بعد أن أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة للغاية، وكذلك على توجيهاته بشأن الفائدة المنخفضة في المستقبل، رغم تصريح محافظ البنك كازو أويدا في وقت سابق من هذا الشهر بأن بنك اليابان قد يكون لديه بيانات كافية قبل نهاية العام لتحديد ما إذا كان يمكن إنهاء معدلات الفائدة السلبية.

وهوى الين إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز