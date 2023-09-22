إمبراطور الإعلام روبرت ميردوخ يتنحى عن منصبه في «فوكس»

المصدر: نيويورك - وكالات

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تنحى روبرت ميردوخ، قطب الإعلام البالغ من العمر 92 عاماً، ومؤسس فوكس نيوز، عن رئاسة الشركة الأم لفوكس وشركات الإعلام الإخبارية المرتبطة بها. وأعلنت فوكس في بيان، أن ميردوخ سيصبح الرئيس الفخري للشركتين. وسيصبح نجله لاكلان الرئيس الجديد لنيوز كورب وسيستمر رئيساً تنفيذياً لفوكس كورب. وقال لاكلان ميردوخ «إننا ممتنون أنه سيكون رئيساً فخرياً ونعرف أنه سيستمر في تقديم استشارات قيمة للشركتين».

ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في الاجتماع العام المقبل لمساهمي الشركتين منتصف نوفمبر، ليصبح روبرت موردوك بعدها رئيساً «فخرياً» للمجموعتين.

وقال لاكلان ميردوخ (52 عاماً) للصحافة، «نيابة عن مجلسَي إدارة فوكس ونيوز كورب وفرق الإدارة وجميع المساهمين الذين استفادوا من عمله الدؤوب، أهنئ والدي على مسيرته الرائعة التي استمرت 70 عاماً». وأشاد بـ«روح الريادة» لديه و«تصميمه الذي لا يتزعزع».

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