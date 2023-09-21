طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوياتها منذ يناير

المصدر: واشنطن - (وكالات)

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تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، على غير المتوقع، إلى أدنى مستوى منذ يناير.

لكن الأرقام مرشحة للارتفاع في الأسابيع المقبلة، إذ يؤدي إضراب جزئي لنقابة «عمال السيارات المتحدين»، إلى إجبار شركات صناعة السيارات على تسريح العمال مؤقتاً، بسبب نقص في بعض المواد.

وقالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية، انخفضت ‭‭‭‭ 20‬‬‬‬ألفاً، لتصل إلى ‭‭‭‭201‬‬‬‬ ألف طلب بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 225 ألفاً في أحدث أسبوع.

كما تراجعت المطالبات المستمرة، والتي تمثل عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة، إلى 1.66 مليون في الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر.

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