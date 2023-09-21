تركيا ترفع سعر الفائدة 500 نقطة أساس إلى 30%

المصدر: اسطنبول - بلومبرغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في اجتماعه، اليوم الخميس، بمقدار 500 نقطة أساس إلى 30%، مقارنة بـ25% من قبل، بهدف مكافحة التضخم الذي بلغ حتى الآن 60% تقريباً، وأدى إلى نزوح المستثمرين الأجانب بعد تدهور سعر الليرة التركية.

وعقب قرار رفع الفائدة تراجعت الليرة التركية قليلاً إلى 27.06 مقابل الدولار، مع ارتفاع العملة الأمريكية بنسبة 0.3% مقابل العملة المحلية.

هذا وقد انخفضت الليرة بنسبة 30% مقابل الدولار منذ بداية العام، وفقدت 78% من قيمتها مقابل الدولار في السنوات الخمس الماضية.

وتوقعت مجموعة واسعة من البنوك الاستثمارية رفع الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية، بما فيها «سيتي غروب»، و«جيه بي مورغان»، و«غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، فيما توقع «باركليز» رفعها بنحو 250 نقطة أساس فقط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز