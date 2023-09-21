المركزي السويدي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4%

المصدر: ستوكهولم - (أ ب)

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رفع البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي، قائلاً إن «الضغوط التضخمية في الاقتصاد السويدي لا تزال مرتفعة للغاية»، على الرغم من وجود دلائل على أن التضخم بدأ في الانخفاض.

رفع البنك المركزي السويدي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4%، وقال إن توقعاته تشير إلى إمكانية رفعه أكثر.

قال البنك المركزي السويدي في بيان: «يتراجع التضخم أيضًا في السويد. معدل الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء تباطأ بشكل ملحوظ، وهو أمر إيجابي».

لكن البنك أضاف أن «ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة للغاية»، مشيراً إلى أن أسعار الخدمات لا تزال ترتفع بسرعة وأن العملة السويدية، الكرونا، «ضعيفة بشكل غير مبرر».

انخفضت العملة السويدية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل اليورو والدولار الأمريكي. تعاني السويد من ارتفاع معدلات التضخم، حيث بلغت 7.5% في أغسطس، بانخفاض عن 9.3% في يوليو، ولكنها بعيدة عن هدف 2% الذي حدده البنك المركزي السويدي.

قال البنك: «لضمان استمرار خفض التضخم واستقراره حول الهدف خلال فترة زمنية معقولة، يجب تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر».

كتبت وكالة الأنباء السويدية تي تي أن زيادة سعر الفائدة يوم الخميس تعني أن سعر الفائدة عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008.

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