بنك إنجلترا يوقف رفع أسعار الفائدة بعد 14 زيادة متتالية

المصدر: لندن - بلومبرغ

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قرر بنك إنجلترا التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة، بعد إجراء 14 زيادة متتالية لمعدلات الاقتراض، على خلفية بدء تقهقر وتيرة ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة.

وحافظ صُناع السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا، في اجتماعهم على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ فبراير 2008 والبالغ 5.25%، ليبدأوا مرحلة متابعة مدى تأثر الاقتصاد بحملة التشديد النقدي التي بدأوها في نهاية 2021.

وجاء قرار بنك إنجلترا بعد تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس إلى 6.7%، مع بدء تأثر الاقتصاد والأسواق بإجراءات البنك المركزي لمكافحة ارتفاع الأسعار.

ويتماشى قرار بنك إنجلترا مع حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له في 22 عاماً.

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