«بيتكوين» تنخفض وتترقب قرار الفيدرالي

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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تراجعت العملات الرقمية خلال تداولات أمس قبل ساعات من صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وتقييم مستقبل السياسة النقدية.

وتراجع سعر «بيتكوين» بنسبة 0.35 % إلى 27073 دولاراً بعد تجاوزها حاجز 27 ألف دولار أول من أمس، وهبطت الإيثيريوم بنسبة 1 % إلى 1627 دولاراً، بينما ارتفع سعر الريبل بنسبة 0.80 % إلى 51.5 سنتاً.

وأعلن ديفيد هيرش، رئيس وحدة الأصول المشفرة في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن اللجنة تعتزم توسيع نطاق تطبيق قواعدها التنظيمية لتشمل منصات أخرى غير «كوين باس» و«بينانس يو إس».

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