الفيدرالي الأمريكي: خفض أسعار الفائدة العام المقبل

المصدر: متابعة - البيان

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أكد الفيدرالي الأمريكي أنه من المتوقع رفع سعر الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام في توقعاته الاقتصادية، لكنه أشار إلى أنه سينهي حملة رفع أسعار الفائدة بعد تلك الزيادة ويبدأ في خفض أسعار الفائدة العام المقبل - على الرغم من إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى أعلى لهذا العام مما أشير إليه في يونيو.

وقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة كما هي للمرة الثالثة على التوالي، ليحافظ على مستوياتها عند نطاق بين 5.25% و5.5% ،وهو أعلى مستوى منذ حوالي 22 عامًا، معلناً الاستمرار في مسار مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.

زيادة واحدة في 2023

وقال رئيس مجلس الإدارة جيروم باول خلال مؤتمر صحفي : "نحن في وضع يسمح لنا بالمضي قدمًا بعناية في تحديد مدى التشدد الإضافي للسياسة المالية" .

وأظهرت التوقعات الصادرة في مخطط الاحتياطي الفيدرالي احتمالية زيادة واحدة أخرى هذا العام، ثم تخفيضين في عام 2024.

نظرة طويلة المدة لأول مرة

على المدى الطويل، أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مرة أخرى إلى معدل فائدة على الأموال يبلغ 2.9% في عام 2026. وهذا أعلى مما يعتبره بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، الذي لا يعد محفزًا أو مقيدًا للنمو. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها اللجنة نظرة على عام 2026. واستقر المعدل المحايد المتوقع على المدى الطويل عند 2.5%.

وإلى جانب توقعات المعدلات، قام الأعضاء أيضًا بتعديل توقعاتهم للنمو الاقتصادي لهذا العام بشكل حاد، حيث من المتوقع الآن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1٪ هذا العام. وكان هذا أكثر من ضعف تقديرات شهر يونيو ويشير إلى أن الأعضاء لا يتوقعون الركود في أي وقت قريب. وارتفعت توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 1.5% من 1.1%.

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